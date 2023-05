Gustaph stoot met ‘Because of You’ door naar finale Eurovisiesongfestival

Volg alles over het Eurovisiesongfestival in ons dossier.

Opluchting alom: België is er zaterdag opnieuw bij in de finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. VRT-inzending Gustaph eindigde donderdagavond in zijn halve finale in de top 10 van de televoting, met het nummer ‘Because of You’.

Na twee Eurosong-deelnames als achtergrondzanger, werd Gustaph, de artiestennaam van de 42-jarige Stef Caers, op 14 januari verkozen als inzending tijdens een liveshow in Paleis 12. Hij brengt met ‘Because of You’ een persoonlijk nummer over zijn ervaring als queer persoon, die onvoorwaardelijke liefde krijgt van zijn ‘gevonden familie’. Tegelijk is het nummer heel universeel, vertelde hij zondag op de turkooizen loper in Liverpool. “Ik denk dat de ‘You’ kan gaan over iedereen die je naar een goede plek heeft gebracht in je leven.”

Ook Albanië, Cyprus, Estland, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Australië, Armenië en Polen stoten door.

‘United by Music’

Traditiegetrouw gaat de eer om het Europese liedjesfestival te organiseren, telkens naar de winnaar van het jaar voordien. In 2022 sleepte Oekraïne de eerste plaats in de wacht, maar omdat de invasie van Rusland er nog steeds aan de gang is, neemt het Verenigd Koninkrijk de rol dit jaar. Zeven Britse steden stelden zich kandidaat, maar uiteindelijk werd de thuisstad van de Beatles als gaststad verkozen.

Toch zal de week nog steeds in het teken staan van de rechtmatige winnaar. Onder het motto ‘United by Music’ zullen de organisatoren de Liverpoolse, of ‘scouse’, cultuur combineren met Oekraïense elementen.

Zweden grootste kanshebber

Uit sympathie voor het door oorlog getroffen land, gunden veel kijkers vorig jaar hun stem aan Oekraïne. Internationale bookmakers schatten eerst de kans hoog in dat eenzelfde patroon dit jaar in de sterren geschreven stond, tot een repetitie van de Zweedse Loreen op het internet opdook.

Loreen haalde in 2012 met ‘Euphoria’ niet enkel de Eurosongwinst, maar ook de internationale hitlijsten. Haar nummer ‘Tattoo’ werd dit jaar, zelfs al voor het festival officieel van start is gegaan, al in meerdere landen grijsgedraaid op de radio. In de Vlaamse Ultratop 50 piekte het lied op de zevende plaats. Bookmakers geven Loreen 39 procent kans op winst dit jaar, gevolgd door de Finse Käärijä, die met ‘Cha Cha Cha’ 24 procent kans zou maken. Oekraïne belandt op plaats vier met 6 procent kans, vlak na Frankrijk met 8 procent.

Volgens de voorspellingen zal België het minder goed doen, met nog geen 1 procent kans.