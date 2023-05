Nieuws Giro

Groves sprint naar ritzege in chaotische vijfde etappe Giro, Evenepoel twee keer tegen de grond

Remco Evenepoel na een val in de vijfde etappe. Beeld AFP

De vijfde etappe in de Ronde van Italië is uitgedraaid op een sisser voor Remco Evenepoel. De wereldkampioen ging niet één, maar twee keer tegen de grond in een uitgeregende rit. De overwinning was voor Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).