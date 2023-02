Update Brussel

Grote zoektocht van politie naar gewapende verdachten in Europese wijk afgelopen

De politie en speciale eenheden zijn in de Europese wijk in Brussel op zoek naar verschillende gewapende verdachten. Beeld Carmen Schelkens

In en rond de Boduagnatusstraat, in de Europese wijk in Brussel, is maandagavond een grootscheepse politieactie uitgevoerd. De Brusselse politie was er op zoek naar gewapende verdachten die zich in de omgeving zouden verschanst hebben. Dat meldt het Brusselse parket. De speciale eenheden zouden een woning zijn binnengedrongen. Omstreeks 23 uur was de interventie afgelopen. Of iemand is opgepakt, is niet duidelijk.