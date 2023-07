Grote verkeersdrukte dit weekend: al meer dan 1.000 kilometer file in Frankrijk

Met in totaal 1.076 kilometer file ligt de verkeerspiek in Frankrijk volgens VAB merkelijk hoger dan vorig jaar, toen er op het hoogtepunt 872 kilometer file stond. Bovendien klokt de filethermometer niet veel lager af dan het absolute record van 1.096 kilometer in 2021.

De langste files in Frankrijk staan op de A7/A9 Lyon - Orange - Spanje (250 kilometer file, goed voor net geen 4 uur aanschuiven), de A10/A63 Parijs - Bordeaux - Spanje (160 kilometer file of ruim 2.30 uur aanschuiven) en op de A71/A75 Vierzon - Clermont-Ferrand - Narbonne (100 km file).

In Duitsland is het vooral erg druk in Zuid-Duitsland, met moeilijk verkeer op de assen tussen Nürnberg, München en Oostenrijk. Ook aan de Gotthardtunnel in Zwitserland is het aanschuiven geblazen met 15 kilometer file, goed voor 2.30 uur fileleed.

Voorts verloopt het verkeer ook nog stroef in Oostenrijk (vooral richting Slovenië) en Italië (onder meer op de A1 Milaan - Bologna - Firenze). In Kroatië ten slotte verloopt het verkeer moeizaam op de snelweg Zagreb - Karlovac richting Adriatische Zee.

Zaterdag staat te boek als een ‘rode dag’ voor het vertrek, met de hele dag druk verkeer. Rond het middaguur zou de piek wel bereikt zijn. Ook op de terugweg voorspelt Touring een rode dag. Daar zou de verkeershinder rond 15.00 uur het grootst zijn.