Grote studie: we spenderen vier uur per dag aan ons uiterlijk (en de grootste verschillen zitten niet tussen man en vrouw)

IJdelheid zit er bij ons ingebakken. De vroege homo sapiens was al in de weer met pigment om zijn of haar lichaam te decoreren en make-up, juwelen, opvallende kledij en ingewikkelde kapsels werden al in oude beschavingen ingezet om het uiterlijk te pimpen.

Een internationaal team van wetenschappers wilde uitvissen hoeveel tijd de moderne mens spendeert aan looks en wat de belangrijkste motivaties zijn. Onder ‘bezig zijn met je uiterlijk’ vallen in hun onderzoek onder andere make-up aanbrengen, kleding uitkiezen, haar-en lichaamsverzorging en sporten of een bepaald dieet volgen specifiek om er beter uit te zien.

Alle ruim 93.000 deelnemers besteden minstens tien minuten per dag aan hun looks en gemiddeld trekken ze er dagelijks zo’n vier uur voor uit, zo concludeert de studie, die is gepubliceerd in vakblad Evolution and Human Behaviour. De deelnemers komen uit 93 erg uiteenlopende landen. Daardoor konden de onderzoekers in verschillende culturen naar dit thema kijken. Ze stellen vast dat er nauwelijks grote cultuurverschillen zijn en dat mensen dus wereldwijd ongeveer een zesde van hun leven besteden aan hoe ze eruitzien.

De onderzoekers toetsten ook theorieën over waarom we al die moeite doen. Een populair idee is dat een goede partner vinden ons vooral aanzet om uren voor de spiegel door te brengen en dat vooral jonge vrouwen daar om ‘evolutionaire redenen’ veel tijd in stoppen.

Klein verschil

De resultaten van deze studie bevestigen dat voor een stuk. Zo spenderen vrouwen gemiddeld vier uur per dag aan hun uiterlijk, bij mannen is dat 3,6 uur. Dat verschil is wel kleiner dan wat de onderzoekers hadden verwacht. In landen waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groot is of waar de genderrollen nog erg traditioneel zijn, stoppen vrouwen wel significant meer moeite en tijd in hun looks dan mannen.

Ook jonge mensen staan wat meer voor de spiegel dan veertigers en vijftigers, maar op latere leeftijd neemt die aandacht voor uiterlijk weer toe. Dat laatste is eveneens iets wat de onderzoekers eerder verbaast. Verder blijkt dat mensen in prille romantische relaties daar meer tijd voor vrijmaken dan mensen die getrouwd zijn of al een tijdje samen zijn.

Maar de belangrijkste factor die bepaalt hoezeer iemand bezig is met uiterlijk blijkt niet leeftijd, geslacht of cultuur, maar het gebruik van sociale media. Die bezigheid heeft beduidend meer impact dan iemands leeftijd of geslacht. Zo investeren mensen die actief zijn op sociale media gemiddeld twee uur meer aan uiterlijk dan zij die niet of nauwelijks bezig zijn met Facebook en consorten. Vooral wie onrealistische schoonheidsidealen nastreeft of zich zorgen maakt wanneer zijn of haar foto’s minder ‘likes’ krijgen, gaat meer tijd en energie steken in er zo ‘mooi’ mogelijk uitzien.

“We komen tot een paar onverwachte resultaten die ons zullen toelaten om onze verhouding tot schoonheid beter en beter te begrijpen”, besluit professor sociale wetenschappen Dmitrii Dubrov (HSE Universiteit, Rusland), coauteur van de paper.