Grote stijging zeespiegel is ‘nu onvermijdelijk’ door smeltende Groenlandse ijskap

De onderzoekers maakten gebruik van beelden van de vorm van de ijskap en van satellietmetingen van het ijs dat tussen 2000 en 2019 verloren ging op Groenland. Op die manier konden ze berekenen in hoeverre de sneeuwval als gevolg van de opwarming van de aarde onvoldoende is om de hoeveelheid gesmolten ijs te compenseren. Dat leidt tot ‘zombie-ijs’: ijs dat nog steeds vastzit aan de grotere gletsjers, maar er niet meer door gevoed wordt, omdat die minder sneeuw krijgen om aan te vullen.

Het zombie-ijs smelt af: “Het is dood ijs. Het gaat gewoon smelten en van de ijskap verdwijnen. Dat ijs is bestemd voor de oceaan, ongeacht welk (klimaat)scenario we nu volgen”, zegt William Colgan, glacioloog bij de Nationale Geologische Dienst van Denemarken en Groenland (GEUS) en coauteur van de studie. Een stijging van de zeespiegel met minstens 27 centimeter is daardoor onvermijdelijk.

“Het is een erg conservatief minimum”, zegt hoofdauteur Jason Box van GEUS over de schatting van 27 centimeter. “Realistisch gezien zullen we dit cijfer nog deze eeuw meer dan verdubbeld zien.” De schatting ligt bovendien twee keer hoger dan wetenschappers aanvankelijk hadden toegeschreven aan de smelting van de Groenlandse ijskap. Volgens de nieuwe studie zou de stijging nog kunnen oplopen tot 78 centimeter.

Daarbij komen de aanhoudende CO2-emissies, het afsmelten van andere ijskappen en de thermische expansie van de oceaan. Een stijging van de zeespiegel met meerdere meters wordt daardoor waarschijnlijk. “Of het nu over 100 jaar komt of over 150 jaar, het komt eraan”, aldus Colgan. “En de zeespiegelstijging waar we mee te maken hebben, groeit op dit moment, gezien het klimaattraject waar we op zitten.”