Grote brand in natuurpark de Peel in Nederland, blushelikopter ingezet

Intussen is een derde peloton natuurbrandbestrijding opgeroepen. Onder meer een gespecialiseerd team uit Overijssel is op weg naar de brand. Diverse brandweerkazernes in de regio staan op stand-by. De Veiligheidsregio vraagt om de hulpdiensten de ruimte te tegen. “Kom niet naar het incident”, luidt het.

De brand ontstond rond 6.30 uur en woedt vlak bij de grens met Brabant. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog onduidelijk. De rook is al van ver te zien.

#Peelbrand #Griendtsveen is opgeschaald naar grip 2. Derde peloton natuurbrandbestrijding is opgeroepen. Brand bevindt zich in peelgebied aan de Zwarte Plakweg. Omvang is op dit moment ongeveer twee hectare. — Brandweer Limburg-Noord (@brandweerln) 31 augustus 2022

Peelbrand

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied een brand die moeilijk te bestrijden bleek. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds door. De zogeheten Peelbrand legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.

Het was de grootste natuurbrand in Nederland ooit. De gevolgen van de brand, die op 20 april uitbrak, waren enorm.