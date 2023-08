Nieuws Frankrijk

Grote brand in Frans appartementencomplex eist minstens drie levens

Archieffoto. Beeld Shutterstock

Zeker drie mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een grote brand in een appartementencomplex in de Zuid-Franse stad Grasse (departement Alpes-Maritimes). Er raakten ook achttien mensen gewond, een van hen is er erg aan toe.