► Grootste zoetwatervis ooit gevangen in Cambodja: 4 meter lang en net geen 300 kilogram

Bekijk: ‘Boramy’ wordt weer vrijgelaten

Een lokale visser in het noordoosten van Cambodja heeft op 13 juni de vangst van zijn leven binnengehaald: in zijn netten vond hij een gigantische pijlstaartrog van bijna vier meter lang en met een gewicht van 299,8 kilogram. De man contacteerde na zijn vangst het team van het Wonders of the Mekong-project, dat bekend staat in de omgeving voor hun werk rond behoud, en de wetenschappers haastten zich meteen ter plaatse.

Bij de staart van de reusachtige vis werd een zendertje aangebracht dat een jaar lang informatie zal doorzenden. Er zijn namelijk bijzonder weinig gegevens over de reuzenpijlstaartrog, zegt onderzoeksleider Zeb Hogan bij The Guardian. “Hij komt voor in heel Zuidoost-Azië, maar we weten er amper iets over. We weten bijvoorbeeld niets over zijn levensgeschiedenis, ecologie of migratiepatronen.”

Het is de vierde reuzenpijlstaartrog dat op twee maanden tijd is gesignaleerd in het gebied. Stuk voor stuk vrouwelijke roggen, waardoor de wetenschappers denken dat het om een broedplaats gaat.

‘Hoopvol teken’

“Het feit dat de vissen nog steeds zo groot kunnen worden, is wel een hoopvol teken voor de Mekong-rivier”, zegt Hogan nog. Hij verwijst daarmee naar de talloze milieuproblemen waar de rivier mee te kampen heeft.

De Mekong stroomt door China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam, en is het leefgebied van verschillende soorten reusachtige zoetwatervissen. Maar de druk op het milieu neemt toe en wetenschappers vrezen dat de recente bouw van een aantal dammen de habitat van de dieren ernstig zal verstoren.

De plaatselijke bewoners gaven de pijlstaartrog de bijnaam Boramy - wat ‘volle maan’ betekent - vanwege zijn ronde vorm en omdat de maan aan de horizon stond toen hij op 14 juni werd vrijgelaten. De visser kreeg overigens nog een marktconforme vergoeding, wat betekent dat hij ongeveer 570 euro kreeg uitbetaald.