Grootste zoektocht naar monster van Loch Ness sinds 1972: lukt het wel met drones en infraroodcamera’s?

Deze maand vindt in de Schotse hooglanden de grootste zoekactie in decennia plaats. Vrijwilligers en experts bundelen de krachten om Loch Ness af te speuren met de modernste technologieën. Naast de actie in het water zullen ook boven het wateroppervlak drones met infraroodcamera’s dagenlang warmtebeelden maken. Tegelijk zal in het meer een hydroon – een soort onderwatermicrofoon – akoestische signalen registeren. Daarmee hopen ze na al die jaren een verklaring te vinden voor het ‘monster’ in het meer.

“Hoe meer ogen op het water, hoe beter”, zegt fulltime Nessie-spotter Steve Feltham, die al ruim dertig jaar naar het monster in het meer zoekt. Alan McKenna van Loch Ness Exploration (LNE) hoopt met de zoekactie dan weer “een nieuwe generatie liefhebbers van Loch Ness” aan te spreken. “Door mee te doen aan deze grootschalige zoektocht heb je de kans om persoonlijk bij te dragen aan dit fascinerende mysterie dat zoveel mensen over de hele wereld heeft geïntrigeerd”, zegt hij.

Loch Ness is een zeer donker meer in de Schotse hooglanden van zowat 230 meter diep. De eerste geruchten over een vermoedelijk monster in het meer dateren al van bijna 1.500 jaar geleden. Met de ontsluiting van de regio in de jaren dertig nam het aantal meldingen enorm toe en nam het Nessie-mysterie steeds grotere proporties aan. Intussen claimen duizenden mensen het beest gezien te hebben, vooral tijdens de zomer. Foto’s die het bestaan van het monster moeten aantonen, werden ontmaskerd als vervalsingen of verkeerde interpretaties. Tot op vandaag zijn er voor het bestaan van een monster vanuit wetenschappelijk oogpunt dan ook geen bewijzen.

De laatste keer dat het meer systematisch werd afgezocht naar een onbekend wezen was in 1972. Dat bleef toen zonder resultaat. Wie mee wil speuren naar het ‘monster’, kan zich nog aanmelden als vrijwilliger.