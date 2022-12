Grootste coronauitbraak ter wereld in China: 37 miljoen gevallen in één dag

Maar liefst 248 miljoen mensen, dat is bijna 18 procent van het land, liepen waarschijnlijk het virus op in de eerste 20 dagen van december, volgens de notulen van een interne vergadering van de Nationale Gezondheidscommissie van China woensdag. Als dat klopt, dan wordt het vorige record, met zo’n 4 miljoen besmettingen in januari 2022, verpulverd.

Pekings snelle ontmanteling van het zerocovidbeleid heeft geleid tot de ongehinderde verspreiding van de zeer besmettelijke omikronvarianten bij een bevolking met lage niveaus van natuurlijke immuniteit.

Meer dan de helft van de inwoners van de provincie Sichuan in het zuidwesten en van de hoofdstad Peking zijn besmet, volgens de schattingen.

Hoe de gezondheidsautoriteit aan de schattingen is gekomen, is echter onduidelijk, omdat het land zijn ooit alomtegenwoordige netwerk van PCR-testcabines heeft gesloten.

Eerder deze week zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al “zeer ongerust” te zijn over de coronasituatie in China.