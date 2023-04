Groot deel Nederlandse oppositie zegt vertrouwen in kabinet-Rutte op

Regeringspartij CDA heeft vorige week aangegeven opnieuw te willen onderhandelen over de stikstofplannen in het coalitieakkoord. De Nederlandse christendemocraten kunnen niet langer leven met 2030 als deadline voor de afgesproken vermindering van de stikstofuitstoot. Maar zij willen dat gesprek pas voeren als duidelijk is welke kant het in de nieuwe provinciebesturen opgaat.

“De facto is dit kabinet al gevallen”, zegt Klaver woensdagavond. Het CDA wordt volgens hem nog kunstmatig aan boord gehouden. Hij deed, vlak voor hij zijn motie van wantrouwen indiende, samen met PvdA-leider Attje Kuiken nog een ultieme poging om premier Mark Rutte de toezegging te ontlokken dat er voor de meivakantie duidelijkheid komt. Maar dat kon de minister-president niet beloven.

Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) tijdens het debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Moties van wantrouwen van partijen als PVV en SP komen vaker voor in Nederland, maar dat GroenLinks en PvdA ermee komen is minder vanzelfsprekend. Deze partijen stelden zich de jongste tijd meestal constructief op en hielpen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op tal van beleidsterreinen aan meerderheden in de Eerste Kamer.

Behalve de indieners hebben ook SP en Volt aangegeven dat zij de motie van wantrouwen zullen steunen. De SGP is ook zeer kritisch over de onduidelijkheid die is ontstaan, maar het opzeggen van het vertrouwen gaat partijleider Kees van der Staaij een stap te ver. Maar “het stoplicht staat nu wel op oranje”, zei hij.

Van links naar rechts: Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Sigrid Kaag, minister van Financiën, en premier Mark Rutte tijdens een schorsing van het debat. Beeld ANP

Rutte: ‘Relevant signaal’

Minister-president Mark Rutte noemt het opzeggen van het vertrouwen door vrijwel de voltallige oppositie “een relevant signaal”. Maar na afloop van een urenlang debat over de uitslag van de provinciale verkiezingen van 15 maart, wil hij nog niet vooruitlopen op wat dat betekent voor zijn regeringscoalitie, die afhankelijk is van diezelfde oppositie om wetten aangenomen te krijgen in de Eerste Kamer.

Zelf denkt Rutte niet dat zijn kabinet vleugellam is nu GroenLinks/PvdA én BBB, de twee fracties in de nieuwe senaat die hij wellicht het hardst nodig heeft om aan meerderheden te komen, het vertrouwen hebben opgezegd. Hij gaat ervan uit dat dit alleen het stikstofbeleid betreft, omdat daar vorige week onduidelijkheid over is ontstaan. Dat hoeft nog niet te betekenen dat zij ook op andere terreinen geen zaken meer met hem willen doen, aldus de Nederlandse premier.