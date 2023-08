Groep Pakistaanse schoolkinderen bengelt al uren in defecte kabellift boven ravijn, reddingsactie aan de gang

De twee volwassenen en zes kinderen zitten al sinds 7 uur lokale tijd (10 uur onze tijd) vast in de open cabine. De kinderen gebruikten de lift om tot aan hun school te geraken, die gelegen is in een bergachtig gebied in Battagram, ongeveer 200 kilometer ten noorden van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

De autoriteiten melden dat een van de kabels van de lift het tijdens de rit begaf. “Daardoor zitten de personen nu vast boven een ravijn van 274 meter diep”, klinkt het. De cabine hangt nu nog maar aan één kabel te bengelen.

Een van de volwassenen in de lift, Gulfraz, had een telefoongesprek met het Pakistaanse kanaal Geo News. “In godsnaam, help ons”, smeekte de bange man. Hij bevestigde dat er in totaal acht mensen in de cabine zitten. De schoolkinderen zouden tussen 10 en 15 jaar oud zijn. Een van hen zou flauwgevallen zijn.

Felle wind

De reddingsoperatie is volop aan de gang. Reddingswerkers ondernamen al verschillende pogingen om de kabel te herstellen, maar tevergeefs. Er werd ook al een helikopter van het leger ingezet ter observatie. Een tweede helikopter zal zo snel mogelijk arriveren, klinkt het bij de reddingsmedewerkers, die benadrukken dat de felle wind de reddingsactie bemoeilijkt.

Pakistaans waarnemend premier Anwaar-ul-Haq Kakar heeft zijn bezorgdheid geuit op X, het vroegere Twitter. “Ik heb de autoriteiten ook de opdracht gegeven om veiligheidsinspecties uit te voeren bij de andere kabelliften”, schrijft hij.