Groen wil vrij kamperen in de natuur mogelijk maken in Vlaanderen

Vrij kamperen is vandaag niet toegestaan in Vlaanderen. Je tent opslaan mag alleen op 27 speciale bivakzones, die privé worden beheerd of door het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt of de provincies. Trek je te voet op met de fiets rond, dan mag je daar maximaal 48 uur blijven. Reserveren is verplicht. Voorzieningen zijn er niet en je wordt verondersteld de plek zonder een spoor van je passage weer achter te laten.

Groen wil dat systeem nu omkeren, zoals bijvoorbeeld in Zweden het geval is volgens het zogenaamde ‘allemansrecht’. Kamperen zou daardoor overal in de publieke ruimte mogelijk worden, met uitzondering van enkele specifieke plaatsen. Dat moet iedereen toelaten om “weer connectie te krijgen met de natuur”, volgens Vaneeckout. “En reizen is daardoor ineens een stuk laagdrempeliger. Niet iedereen heeft immers het geld om een appartement aan zee te huren of om naar het buitenland te trekken. Het zou fantastisch zijn als we ook van Vlaanderen een echte kampeerregio kunnen maken”, zegt hij.

Tevreden

Vrijetijdsorganisatie Pasar is geen fan van het toelaten van wildkamperen. Ze pleit er in de plaats voor om de bestaande initiatieven uit te breiden. Dat is ook waar Vaneeckout hoopt te landen, als hij eerlijk is, klinkt het. “Als dit uitmondt in 300 kampeervrije plekken - ongeveer 1 per Vlaamse gemeente - dan zal ik al tevreden zijn.”