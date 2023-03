Groen wil Russische Wagnergroep op Europese terreurlijst zetten

De Wagnermilitie behoeft wellicht geen introductie meer, maar nog even ter herinnering: deze Russische paramilitaire organisatie vocht al mee in onder meer Syrië en Mali, en is momenteel ook aan de slag in Oekraïne. Daar strijden enkele duizenden Wagner-huurlingen mee, onder meer in de stad Bachmoet. De groep wordt ook wel omschreven als het ‘privéleger’ van Russisch president Poetin, ook al lijkt er momenteel een haar in de boter te zitten tussen het Kremlin en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.

“Overal waar de Wagnermilitie optreedt, zaait ze angst en verderf onder de lokale bevolking”, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. “Ze heeft ook een duidelijke politieke agenda, voert propaganda tegen het Westen, en is de gewapende vuist van de Russische belangen, waar dan ook ter wereld. Oekraïne steunen is ook de confrontatie aangaan met de Wagnergroep, met alle mogelijke middelen.”

De Verenigde Staten hebben de organisatie enkele weken geleden officieel bestempeld als internationale criminele organisatie. Ook de Verenigde Naties beschuldigden de organisatie al van verschillende mensenrechtenschendingen.

In de Europese Unie staan er op dit moment al enkele personen die banden hebben met de Wagnergroep op de sanctielijst. Door de militie ook op de terreurlijst te zetten, worden hun financiële tegoeden in de EU bevroren. Bovendien zou iedereen die de organisatie financieel of materieel steunt, dan strafbaar zijn. “Men zal wel twee keer nadenken vooraleer men zich nog met Wagner associeert”, aldus De Vriendt. Op dit moment staan al 13 personen en 21 groepen en entiteiten op de EU-lijst.

Eerder stemde het Europese Parlement al voor een gelijkaardige resolutie. Maar het is de Raad van de EU die uiteindelijk beslist wie op de lijst terechtkomt. Daarvoor moet minstens één lidstaat een verzoek indienen. Groen wil dat ons land daarvoor het initiatief neemt. De komende dagen toetst de partij het voorstel verder af binnen de regering. De Belgische meerderheidspartijen stemden in het Europees Parlement allemaal voor de toevoeging van Wagner aan de terreurlijst.

Ook in Nederland keurde de Tweede Kamer een motie goed die hetzelfde vraagt. Andere Europese lidstaten, zoals Litouwen, Estland, Polen en Tsjechië, roepen dan weer op om Rusland zelf als staatssponsor van terrorisme te benoemen.