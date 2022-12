Groen licht voor Kroatië, verzet tegen Roemenië en Bulgarije: EU-ministers beslissen over uitbreiding Schengenzone

De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen verzamelen vandaag in Brussel. Ze zullen bespreken of ze Kroatië, Bulgarije en Roemenië toelaten tot het paspoortvrije Schengengebied. De Europese Commissie had half november al verklaard dat de drie landen voldoen aan alle eisen en hun grensbewaking op orde hebben, maar het zijn de lidstaten die hier finaal over beslissen.

Over de toelating van Kroatië lijkt geen discussie meer te zijn, zeggen EU-diplomaten. Maar naar alle waarschijnlijkheid is dat het enige land dat nu zal mogen aansluiten bij de Schengenzone, die momenteel uit 26 landen bestaat.

Bulgarije en Roemenië zitten ondertussen al elf jaar in de wachtkamer, maar zullen daar nog langer moeten blijven. Nederland verzet zich tegen de toetreding tot Bulgarije, Oostenrijk tegen de beide Balkanlanden.

Volgens de Oostenrijkse regering moet het Europese grens- en migratiebeleid eerst beter functioneren: “Momenteel zijn er 75.000 ongeregistreerde illegale migranten in ons land. Die zijn naar Oostenrijk gekomen door een buitengrens van de EU over te steken. Eerst moet dat opgelost worden.”

Zweden had aanvankelijk ook bezwaren tegen de toetreding, maar heeft die ondertussen aan de kant geschoven. Volgens een EU-diplomaat zal de kwestie ten vroegste over zes à twaalf maanden opnieuw besproken kunnen worden.