Groen licht voor eerste vaccin tegen RSV voor zuigelingen

RSV is wereldwijd een vaak voorkomende luchtwegeninfectie. Doorgaans leidt ze tot milde symptomen die op een verkoudheid lijken, maar ze kan ook meer ernstige gevolgen hebben en zelfs dodelijk zijn, vooral dan voor jonge kinderen en ouderen. In Europa is het voor kinderen een van de belangrijkste redenen voor opname in het ziekenhuis. Het virus is seizoensgebonden: in oktober en april komt het voor op het noordelijk halfrond, in mei en oktober op het zuidelijk halfrond.

“Abryso is het allereerste RSV-vaccin dat is aangewezen voor de passieve immunisering van zuigelingen vanaf hun geboorte tot zes maanden na de toediening van het vaccin aan de moeder tijdens de zwangerschap”, luidt het in een mededeling van het EMA. “Het vaccin is ook aangewezen voor de actieve immunisering van volwassenen van zestig jaar en ouder.”