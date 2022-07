Groen komt met eigen aanbevelingen voor kinderopvang

De onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement buigt zich momenteel over haar eindrapport met aanbevelingen. Maar oppositiepartij Groen is het niet eens met de richting van die gesprekken. "Als we de crisis in de kinderopvang willen rechttrekken, dan is er volgens ons veel meer nodig dan wat de meerderheidspartijen nu op tafel leggen", zeggen Groen-parlementslid Celia Groothedde en fractieleider Björn Rzoska. De huidige aanbevelingen bevatten volgens Groen "te weinig ambitie en te weinig urgentie". Volgens Groen willen de meerderheidspartijen vooral inzetten op "straf en controle", terwijl er veel meer aandacht moet gaan naar "de uitbouw van een sterke, kwalitatieve kinderopvang".

Prioriteiten

Groen stelt drie prioriteiten: Zo pleit de partij voor een stevige verlaging van het aantal kinderen per begeleider. Momenteel is dat 1 op 8 of 9. Die verhouding moet trapsgewijs naar 1 op 5 gebracht worden. "Niemand kan in z'n eentje voor 9 kinderen, en in de realiteit vaak zelfs nog meer, zorgen. Wie vandaag blijft beweren dat dit geen veiligheidsrisico's inhoudt na alle getuigenissen de voorbije weken, die ontkent het zonlicht", zegt Groothedde.

Daarnaast zijn er forse investeringen nodig. Niet alleen voor de verlaging van de kindratio, maar ook om het personeelsbestand uit te bouwen. Investeringen moeten betere arbeidsvoorwaarden en een hervorming van de werkvloer en opleiding mogelijk maken. "Je kan de crisis in de kinderopvang niet structureel aanpakken zonder daar de nodige middelen tegenover te stellen", klinkt het bij Groothedde.

Tot slot moet ook het voorzorgsprincipe versterkt worden. Zo vindt de partij dat er komaf gemaakt moet worden met de overschrijdingen van de kindnorm. Er is volgens de partij een mogelijk verband tussen die overschrijdingen en incidenten in de kinderopvang.

Groothedde en Rzoska vinden dat het parlement en de regering "nu moeten doorpakken en ernstig werk maken van hervormingen". "Anders is het werk van de onderzoekscommissie voor niets geweest en veel erger nog, wordt de kinderopvang nog maar eens aan haar lot overgelaten”, besluit het Groen-duo.