Groen en Ecolo zeggen nee tegen verdere verhoging legerbudget

Op de NAVO-top van Madrid op 29 en 30 juni wil premier Alexander De Croo (Open VLD) graag uitpakken met de belofte dat ons land het legerbudget verder optrekt naar de symbolische drempel van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2035. Maar de groenen liggen dwars. "Voor de ecologisten van Groen en Ecolo is het op dit moment duidelijk nee", zegt Almaci in De Tijd.

Ze wijst erop dat het optrekken van het defensiebudget naar 2 procent zou leiden tot een stijging van het jaarlijks budget naar 12,2 miljard euro op kruissnelheid. Dat zou neerkomen op een bijkomende inspanning van 4,8 miljard euro per jaar, in plaats van de 2 miljard euro per jaar die eind februari werd beslist.

"En dat lijkt ons niet redelijk", zegt Almaci. "Bijkomende miljarden voor het leger zijn miljarden die niet kunnen worden uitgegeven aan uiterst dringende en essentiële kwesties, zoals de sociale uitdagingen en de koopkracht. Dergelijke bedragen brengen onze sociale politiek en ons klimaat- en milieubeleid in gevaar. Ze verhinderen de versnelling van de economische transitie."