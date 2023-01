Griepepidemie nu officieel in het land, UZ Leuven moet niet-dringende zorg uitstellen

De griep is al een tijdje in het land, maar nu is er ook echt sprake van een griepepidemie - de drempels om daarvan te spreken zijn overschreden. Er zijn momenteel ook meer besmettingen met griep dan met Covid-19.

Dat is niet het enige virus in ons land, momenteel circuleert er een combinatie van corona, RSV en griep. In het UZ Leuven moeten ze nu ingrijpen omdat ook zorgpersoneel ziek uitvalt, net op een moment dat al veel personeel afwezig is door vakantie.

De niet-dringende zorg wordt daardoor noodgedwongen teruggeschroefd. In het ziekenhuis kan op dit moment maar 70 procent van de bedden gebruikt worden, oftewel 1.100 van de normaal 1.500 bedden, aldus VRT NWS. “In ons ziekenhuis is er echt wel een grote verzadiging van de capaciteit”, getuigt hoofdarts Gert Van Assche. “Jammer genoeg hebben we een aantal geplande opnames moeten uitstellen, het gaat om dingen die we ook kunnen uitstellen. Het is een dagelijkse oefening om dat zo weinig mogelijk te doen.”

Daar waar het de afgelopen periode vooral druk was op de kinderafdeling - door de opstoot van RSV - is dat op quasi elke dienst nu het geval, klinkt het verder. “Er komen nog kinderen binnen met luchtwegeninfecties”, aldus de hoofdarts van het UZ Leuven. “Maar de laatste twee weken, sinds de kerstperiode, zien we ook meer oudere mensen binnenkomen met een luchtwegeninfectie en daar is waarschijnlijk ook al heel wat influenza bij.”

Piek binnen drie à vier weken

Artsen verwachten dit jaar een hevig griepseizoen. Vermoedelijk zullen ook andere ziekenhuizen nog voor grote uitdagingen komen te staan.

Wat we nu zien is zeker niet abnormaal, zegt Steven Van Gucht van Sciensano bij VRT NWS. “Maar we gaan de komende weken nog heel wat meer griep mogen verwachten.” Een piek verwacht hij pas binnen drie tot vier weken. “Mensen die tot een risicogroep behoren, kunnen zich nog altijd laten vaccineren. Het is nog niet te laat. Er zijn nog vaccins beschikbaar.””