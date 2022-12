Griekse Eva Kaili legt gedeeltelijke bekentenissen af in corruptiezaak Europees Parlement

Het federaal parket maakt duidelijk vorderingen in het onderzoek naar corruptie en politieke inmenging door Qatar en Marokko op de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement. Nadat haar partner Francesco Giorgi vorige week al bekentenissen aflegde, heeft ook Eva Kaili een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De vrouw zit al sinds 9 december in de gevangenis van Haren en verschijnt op 22 december voor de Raadkamer, aldus Le Soir.

De vader van Eva Kaili werd in het Brusselse hotel Sofitel betrapt met een koffer vol bankbiljetten. Volgens Knack en Le Soir had de man zo’n 600.000 euro bij. Later die dag kon ook Eva Kaili opgepakt worden en volgde een huiszoeking in haar woning. Kaili zou om en bij de 150.000 euro in haar bezit gehad hebben. Uit verhoren van Kaili blijkt dat zij haar vader opdracht had gegeven het cash geld te verbergen.

Brussels onderzoeksrechter Michel Claise schrijft in het document dat Le Soir kon inkijken dat Eva Kaili heeft verklaard dat ze op de hoogte was van de activiteit tussen haar man en ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, waarbij koffers met cash geld passeerden in hun woning. Pier Antonio Panzeri wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan aan van de vermeende criminele organisatie.