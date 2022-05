Griekse componist Vangelis, bekend voor filmmuziek van ‘Chariots of Fire’, op 79-jarige leeftijd overleden

Vangelis heette eigenlijk Evangelos Odysseas Papathanasiou. Hij stierf al dinsdag, melden Griekse media, zonder een doodsoorzaak te geven. Volgens Wikipedia zou hij besmet zijn geraakt met Covid-19 en daaraan bezweken zijn.

Artistiek en commercieel was hij één van de meest succesvolle elektronische componisten en synthesizervirtuozen van de laatste drie decennia. Aan het begin van de jaren zestig wordt hij eerst razend populair in eigen land met enkele groepen, daarna verhuist hij naar Parijs. Daar richt hij met Demis Roussos de formatie Aphrodite’s Child op, dat met ‘Rain and Tears’ een gigantische internationale hit scoorde.

De grote internationale doorbraak komt pas in 1981, met de soundtrack van de fim ‘Chariots of Fire’, waarvoor hij uiteindelijk een Oscar wint. De muziek belandt zowat overal in de hitparades en heel de wereld leert zo het typische synthesizergeluid van Vangelis kennen.

Hij wordt als componist ook veel gevraagd voor documentaires, onder andere door Jacques Cousteau, en voor langspeelfims. Hij maakt de muziek voor de sciencefiction film noir ‘Blade Runner’ en ook ‘1492. Conquest of Paradise’, beide van regisseur Ridley Scott. Vooral de muziek uit die laatste film wordt een wereldsucces.

In een reactie op zijn overlijden liet de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis weten dat “de muziekwereld een grote internationale artiest verloren heeft”.