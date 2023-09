Griekenland beperkt aantal bezoekers Akropolis tot 20.000 per dag

De Griekse regering vond het nodig om in te grijpen, omdat het 2.500 jaar oude monument beschadigd dreigt te raken doordat er zoveel mensen komen. Volgens de minister van Cultuur Lina Mendoni kwamen er soms op één dag wel 23.000 mensen langs. Dat is volgens de minister niet te doen. Uitbreiding van de bezoekerscapaciteit is volgens haar niet mogelijk, omdat de oude toegangspoorten (propyleeën) dat niet toelaten. Daar kunnen maar twee personen tegelijk doorheen.

Vooral in de ochtend is het er vaak te druk, zo stelt de minister. Afgezien van de risico’s die dat oplevert voor de Akropolis, is dat ook niet prettig voor de medewerkers en de toeristen, stelt Mendoni. Om de bezoekers beter over de dag te verspreiden worden tijdslots van een uur ingesteld waarin een beperkt aantal mensen naar binnen mag.

De minister zegt tot maart te experimenteren met de bezoekerslimieten. Het idee is om ze in april, bij de start van het toeristische hoogseizoen, definitief in te voeren. Mogelijk worden de beperkingen dan ook van kracht bij andere toeristische trekpleisters in de Griekse hoofdstad.