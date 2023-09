Gretige Evenepoel moet tevreden zijn met vierde plaats, ex-wereldkampioen Costa als eerste over de streep

Na de zware Pyreneeënritten kreeg het Vuelta-peloton een rit op maat van de vluchters. Tussen Pamplona en Lekunberri moesten de renners 158 golvende kilometers trotseren. Remco Evenepoel was wederom enorm gretig. Onze landgenoot probeerde meermaals te ontsnappen in de openingsfase, maar hij geraakte niet weg. Na veel vijven en zessen konden toch vijftien renners ontsnappen. Evenepoel was - uiteraard - van de partij. Naast de Belgische kampioen kozen ook onder anderen Kämna, Kron en Buitrago voor het hazenpad.

Jumbo-Visma wou Evenepoel niet te ver laten wegrijden en bleef tempo maken. Alpecin-Deceunick stak verrassend een handje toe. Geloofde de Belgische formatie geloofde in de kansen van Kaden Groves of begonnen ze te vrezen voor zijn groene trui? Mits winst kwam Evenepoel in de buurt te staan van de Australiër in het puntenklassement. Het werd een maat voor niets, want ze kwamen amper dichter - integendeel.

Op de Puerto de Lizarraga en de Puerto de Zuarrarrate kwam Evenepoel als eerste boven en bouwde hij gestaag zijn voorsprong in het bergklassement uit. Op de slotklim, nog maar eens de de Puerto de Zuarrarrate, gingen Buitrago en Costa stevig tekeer. Evenepoel kon niet meteen reageren en zo waren de Colombiaanse klimgeit en de ex-wereldkampioen gaan vliegen. Enkel een ijzersterke Kämna kon nog de oversteek maken. Evenepoel had geen superdag en bleef zitten toen de Duitser aanzette. In een sprint met drie kroonde Costa zich tot ritwinnaar. Evenepoel moest tevreden zijn met een vierde stek.