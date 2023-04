Greta Thunberg voert alleen actie voor Zweedse ambassade in Brussel

“We hoorden dat Greta Thunberg in de buurt was, en zijn meteen vertrokken”, vertellen twee milieuactivisten die in Brussel wonen. “Helaas hebben we haar net gemist. Voor ons is ze een heel inspirerend persoon, we hadden graag even met haar gepraat.”

Op Twitter zegt Thunberg dat ze met haar actie het Zweedse bosbeleid wilde aanklagen. “Dat is rampzalig gebleken voor zowel klimaat, milieu als de inheemse Samen en hun mensenrechten. We kunnen niet toestaan dat de Zweedse regering het EU-bosbeleid nog verder beïnvloedt”.

In Zweden maken meerdere milieubewegingen zich zorgen over de conservatieve regering, die van het klimaat geen prioriteit zou maken. Om die reden klaagde Thunberg eind vorig jaar met het collectief ‘Aurora’, dat 600 klimaatactivisten omvat, haar thuisland aan. In maart dit jaar kregen ze groen licht van een Zweedse rechtbank om een rechtszaak op te starten.

Climate strike week 243. Today I’m striking outside Sweden’s Representation in the EU, in Brussels. My home country Sweden currently holds the presidency of the Council of the EU. Next week ministers will gather in Sweden to discuss forestry, among other things. Thread🧵 pic.twitter.com/0iGiwAvllE — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 april 2023