Greta Thunberg opgepakt bij bruinkooldemonstratie Lützerath

Ze werd weggevoerd door drie agenten. Op beelden is te zien dat zij na de demonstratie alleen in een grote politiebus zit. Thunberg maakte deel uit van een groep van zestig tot zeventig demonstranten die aan de rand van de afgraving stonden, iets dat is verboden door de politie. Zij werden al enige tijd omsingeld door de politie.

“Greta Thunberg maakte deel uit van een groep activisten die naar de rand liepen. Ze is dan tegengehouden en door ons met de groep weggevoerd uit het onmiddellijke gevarengebied om hun identiteit vast te stellen”, aldus een woordvoerder van de politie van Aken aan Reuters. Een activist is in de mijn gesprongen, aldus nog de woordvoerder.

Een politiewoordvoerder zei aan het persagentschap dat het nog niet duidelijk is wat Thunberg nu te wachten staat. De klimaatactiviste voegde zich afgelopen week bij de manifestanten op de site, die protesteren tegen de uitbreiding van de mijn.

Thunberg werd zondag al eens door de politie weggevoerd tijdens het anti-kolenmijnprotest in Duitsland. Demonstranten proberen in Lützerath te voorkomen dat de kolen onder de grond aldaar worden gedolven.

Thunberg zong en danste zondag met andere klimaatactivisten aan de rand van de bovengrondse bruinkoolmijn. Volgens een politiewoordvoerder zat de Zweedse op enig moment op een muur aan de rand van de groeve. Voor de veiligheid vroegen politieagenten haar te vertrekken. Toen ze dat niet deed, droegen de agenten haar een paar passen verder weg, aldus de politie.

