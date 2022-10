Greta Thunberg: ‘Fout om bestaande kerncentrales te sluiten in ruil voor kolencentrales’

Nu nog inzetten op energiecentrales die draaien op steen- of bruinkool is volgens Thunberg een “slecht idee”. Dat zegt ze in een interview met de Duitse openbare omroep ARD dat morgen volledig wordt uitgezonden.

Duitsland worstelt al een tijd met het energievraagstuk in het land. Oorspronkelijk wilde de regeringscoalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen zijn drie laatste nucleaire centrales eind dit jaar sluiten. Onder invloed van de energiecrisis besliste de regering van bondskanselier Olaf Scholz echter om twee van de drie centrales nog tot minstens in de lente van 2023 open te houden. Tegelijkertijd is beslist om meerdere kolencentrales tot in de lente van 2024 open te houden.

Scholz’ liberale coalitiepartner FDP pleit voor het openhouden van alle drie de kerncentrales. Liberaal minister van Financiën Christian Lindner is blij met Thunbergs uitspraak, zegt hij op Twitter. “In deze crisis moet alles dat stroomcapaciteit levert, aan het net blijven. De redenen spreken voor zich, zowel economisch als fysiek.”

Ich begrüße den Zuspruch der #FFF-Initiatorin Greta #Thunberg für die FDP-Position, unsere #Kernkraftwerke am Netz zu lassen. In diesem Energiekrieg muss alles ans Netz, was Stromkapazitäten schafft. Die Gründe sprechen für sich - ökonomisch und physikalisch. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 11 oktober 2022

Ook de Duitse oppositie begroet de uitspraken van Thunberg instemmend. “Als zelfs de patroonheilige van de groenen zich voor de verlenging van de bestaande kerncentrales uitspreekt, dan is het duidelijk in wat voor ideologisch geklungel Robert Habeck (de groene vicebondskanselier, red.) en zijn partij terechtgekomen zijn.”