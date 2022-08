‘Grease’-actrice Olivia Newton-John (73) overleden na lange strijd tegen borstkanker

De Brits-Australische actrice, met name bekend van haar rol als Sandy in de iconische musicalfilm Grease, sliep in het bijzijn van vrienden en familie vredig in op haar ranch in Californië, meldt haar echtgenoot op Facebook. Newton-John leed jarenlang aan borstkanker. Ze werd tweemaal genezen verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug.

Ze laat dochter Chloe Lattanzi achter die ze kreeg met haar eerste echtgenoot Matt Lattanzi. “We vragen dat iedereen de privacy van de familie respecteert tijdens deze zeer moeilijke tijd”, klinkt het nog.

In het bericht op Facebook vraagt de familie nog om ter ere van Newton-John donaties te doen aan het Olivia Newton-John Foundation Fund. Deze onafhankelijke instelling sponsort wereldwijd onderzoek naar kankermedicatie op basis van planten.

Olivia Newton-John en John Travolta in ‘Grease’ van Randal Kleiser. Beeld RV

Olivia werd geboren in het Britse Cambridge maar verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Melbourne in Australië. Niet lang daarna vertrok ze naar de Verenigde Staten. Naast haar filmrol in de klassieker Grease (1978) is Newton-John ook bekend als zangeres. Zo deed ze in 1974 namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival (vierde plaats) en stond ze met de muziek uit de musicalfilm lange tijd in de hitlijsten. Ook haar solonummer ‘Physical’ (1981) bleef lang in de charts staan.

In 2019 werd Olivia door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Ze kreeg de eretitel van Dame toegekend voor haar bijdrage aan goede doelen en onderzoek naar kanker.