"We zuiveren elk jaar ongeveer 800 miljoen kubieke meter (800 miljard liter, red.) afvalwater van de Vlaamse gezinnen volgens strenge normen", zegt Aquafin in de krant. Dat water wordt gratis ter beschikking gesteld voor wie wil, maar op dit moment gaan amper 32 bedrijven in op het aanbod.

Het enige dat de ondernemingen moeten doen is zelf voorzien in pompen en leidingen, en voor velen is het op korte termijn goedkoper om water uit het bestaande drinkwaternet te halen.

En dus komt het gezuiverde afvalwater van Aquafin gewoon in beken en rivieren terecht. Voor een deel is dat nodig, om te vermijden dat die droog komen te staan. Maar zo'n 100 miljard liter zou wel naar bedrijven kunnen vloeien, klinkt het in de krant.

“Het is een puzzelstukje dat mee het waterprobleem gaat oplossen", zegt professor waterbeheer Patrick Willems (KU Leuven) in Het Nieuwsblad. “En we hebben al die puzzelstukjes nodig.”

Voor landbouwers staat het water niet beschikking, als voorzorgsmaatregel tegen PFAS. Die chemische stof wordt nog niet uit het afvalwater gezuiverd.