GP F1 van Francorchamps krijgt in 2023 dan toch plaats op de kalender

Tijdens een persconferentie vrijdagochtend, om de komst van Audi in F1 aan te kondigen, zei grote F1-baas Stefano Domenicali het nogmaals: “Ik las al vaak dat Francorchamps zal sneuvelen, maar ik zou daar nu voorzichtig mee zijn…”achtervolgd door Max Verstappen:

Het is een heel anders discours dan amper een paar maand of zelfs weken geleden, toen Domenicali in allerlei interviews nog verklaarde dat het ‘moeilijk’ zou worden voor een paar traditionele Europese races. Wat trouwens al deels bevestigd is met het nieuws, eerder deze week, dat Frankrijk vanaf 2023 niet meer op de kalender staat.

De situatie van Francorchamps blijft in ieder geval constant kantelen. Zozeer dat een zeer gezaghebbende stem na bovenvermelde persconferentie zei: “Misschien krijg je nieuws…” Met een fijn glimlachje dat liet vermoeden dat het om “goed nieuws” zou gaan. Meer zelfs: geruchten uit een andere hoek maken zelfs gewag van een contract van … drie à vijf jaar. In dat geval zou zulks gewoon betekenen dat autosportminnend België kan herademen want dat de Belgische grand prix helemaal gered is. Maar in de huidige aankondiging gaat het (voorlopig?) dus enkel om 2023.

Nu het nieuws is bevestigd, rijst de hamvraag hoe het tot deze ommekeer is kunnen komen. Op de ontwerpkalender waarmee de F1-bonzen tot eind vorige week nog werkten, was Francorchamps immers niet meer dan invaller voor het geval China zou wegvallen. Wat dit weekend in Francorchamps te zien is, speelt ongetwijfeld mee. De F1-bazen zijn zeer tevreden met de make-over die de Belgische organisatoren hebben doorgevoerd, met allerlei animatie en een nieuw verkeersplan. Maar misschien is er ook een geopolitieke factor die meespeelt. In China is er niet alleen de Covid-situatie. Het land lijkt zich ook wat te willen distantiëren van het Westen. Bovendien: wat als de situatie rond Taiwan escaleert?