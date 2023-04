Gouverneur van Texas wil gratie voor man die Black Lives Matter-demonstrant doodde

Abbott zei op Twitter dat hij gratie zal verlenen aan de 37-jarige Daniel Perry die ook sergeant in het Amerikaanse leger is, zodra een verzoek van de reclasseringscommissie "mijn bureau bereikt". Perry werd een dag voor Abbotts bericht veroordeeld voor moord nadat een jury 17 uur had beraadslaagd in een proces dat acht dagen had geduurd.

De zaak draaide om de vraag of Perry uit zelfverdediging had gehandeld. Een jury oordeelde vrijdag dat Perry de 28-jarige Garrett Foster, een witte man die een AK-47 aanvalsgeweer bij zich droeg, neerschoot en doodde. Perry riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Abbott merkte op dat hij alleen gratie kan verlenen op aanbeveling van een speciale raad, de Board of Pardons and Paroles, maar dat hij er bij deze raad wel om mag vragen.