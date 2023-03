Gouverneur Florida trekt speciaal statuut Disney in omdat bedrijf ‘te woke’ naar zijn zin is

“Vandaag komt er eindelijk een einde aan het zakenkoninkrijk”, zei de gouverneur op een persconferentie. Hij beschuldigde het mediaconglomeraat er ook van kinderen te indoctrineren over LGBTI+-kwesties.

Disney genoot sinds de jaren 1960 en de bouw van het themapark Disney World in Florida van een speciaal statuut in een eigen district, waardoor het een grote autonomie kreeg en vrijgesteld was van de meeste overheidsreglementen en belastingen. In ruil voorziet Disney in het district van zijn eigen diensten, zoals de brandweer en afvalophaling.

Maar de relatie tussen het bedrijf en DeSantis verzuurde toen Bob Chapek, de voormalige CEO van Disney, zich publiekelijk uitsprak tegen een door de gouverneur ondertekende wet die het onderwijzen van onderwerpen over seksuele geaardheid op basisscholen aan banden legde.

“Disney sprak zich uit tegen iets dat alleen bedoeld was om jonge kinderen te beschermen”, zei DeSantis maandag. Hij beschuldigde het bedrijf ervan een “ideologie” te willen opdringen.

Het themapark vlak bij Orlando is een van de meest bezochte Disneyparken ter wereld en blijft een van de favorieten voor de Amerikanen. Er werken 75.000 mensen en 36,2 miljoen mensen bezochten het park in 2021. DeSantis zal nu de bestuursleden van het district zelf mogen aanduiden.

Ron DeSantis, een rijzende ster van radicaal-rechts die openlijk flirt met een kandidatuur voor het Witte Huis in 2024, strijdt graag openlijk tegen “woke”. De veertiger beschuldigt de “elite” ervan haar progressieve ideologie te willen opleggen aan een samenleving die er de neus voor ophaalt, en heeft beloofd ze in zijn staat te bestrijden.