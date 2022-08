Gouverneur Californië roept noodtoestand uit vanwege apenpokken

In Californië zijn tot aan maandag 827 gevallen van apenpokken vastgesteld. Dat is na de 1.390 besmettingen in New York het hoogste aantal in een Amerikaanse staat. Van die besmettingen werd 98 procent vastgesteld bij mannen, voor de overgrote meerderheid mannen die deel uitmaken van de LGBTQ-gemeenschap. Volgens nieuwszender CNBC is de vraag naar vaccins in Californië op het moment groter dan het aanbod.

“De staat werkt op alle niveaus van de uitvoerende macht om de verspreiding van het virus te vertragen”, zei Newsom. Daarbij wordt gebruik gemaakt van testcapaciteit, contacttracing en samenwerkingen met gemeenschappen die tijdens de pandemie versterkt werden. “Zo verzekeren we dat zij die het meeste risico lopen onze focus zijn voor vaccins, behandeling en hulpverlening”, klonk het.

Er zijn op dit moment al ruim 25.000 vaccindosissen toegediend in Californië, op een totaal van 61.000 ontvangen vaccins. “We blijven in nauw contact met de federale regering om meer vaccins te verkrijgen, om mensen bewuster te maken van de risico’s en om de LGBTQ-gemeenschap bij te staan in haar strijd tegen stigmatisering.”

De opschaling naar de noodtoestand maakt het makkelijker voor de staat om de aanpak van de uitbraak te coördineren, en laat ook toe aan ambulanciers om vaccins toe te dienen.

Noodtoestand uitgeroepen in San Francisco en in andere staten

Eerder riep de stad San Francisco de noodtoestand al uit. De gezondheidsautoriteiten daar noemen de stad “het epicentrum van het land”. De burgemeester van San Francisco, London Breed, zegt in een verklaring dat de LGBTQ+-gemeenschap “bang en gefrustreerd” is.

Californië is na New York (vrijdag) en Illinois (eerder op maandag) de derde staat in de VS die de noodtoestand uitroept. In de VS zijn bijna 6.000 gevallen van apenpokken vastgesteld, in 48 verschillende staten.