Nieuws WK Glasgow

Goud! Lotte Kopecky wint puntenkoers op WK in Glasgow

Lotte Kopecky op het WK in Glasgow. Beeld Photo News

Goud voor Lotte Kopecky! Op het WK in Glasgow haalde ze de eerste plaats in de puntenkoers op de wielerbaan. Vorig jaar eindigde ze vierde in die discipline. Het is de tweede keer dat Kopecky in actie komt tijdens het Super-WK wielrennen, zondag won ze al goud in de afvallingskoers.