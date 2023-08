Google test digitaal watermerk uit om AI-beelden te herkennen: onzichtbaar voor de mens

Een ‘foto’ van de paus die een hippe winterjas draagt of een arrestatiebeeld van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. De beelden gingen begin dit jaar viraal op de sociale media. Beide werden gemaakt door AI-beeldgeneratoren zoals DALL-E en Midjourney. Ze toonden aan hoe moeilijk het is om het verschil te zien tussen een echt en een AI-gegenereerd beeld.

Deepmind, een dochteronderneming van Google, wil het in de toekomst makkelijker maken om zulke beelden te herkennen. Het heeft daarvoor ‘SynthID’ ontwikkeld, een watermerk dat onzichtbaar is voor het blote oog. Computers kunnen de watermerken wel herkennen.

Watermerk omzeilen

Demis Hassabis, CEO van Deepmind, zegt aan de Amerikaanse techwebsite The Verge dat het nieuwe watermerk ingebed is in de pixels van de afbeelding. “Maar het verandert niets aan het beeld, de kwaliteit van het beeld of de ervaring ervan”, zegt Hassabis.

Bestaande watermerken worden vaak gebruikt om te voorkomen dat een beeld, zonder toestemming, gebruikt wordt. Ze plakken daarom vaak opzichtig, als een doorzichtige laag, over de gehele foto en kunnen door het bijsnijden van de afbeelding vaak verwijderd worden.

Het nieuwe watermerk zou bestand zijn tegen zulke trucjes. Tegen “extreme” vormen van beeldbewerking zou SynthID niet opgewassen zijn.

Google geeft op dit moment nog geen technische details over de concrete werking van het watermerk vrij. Dat is om te voorkomen dat gebruikers de nieuwe technologie weten te omzeilen.

De technologie zit momenteel dan ook nog in een testfase en wordt binnenkort voor Google Cloud-klanten beschikbaar gesteld. Op termijn moet iedereen de technologie kunnen gebruiken, zegt Hassabis.

ChatGPT

Deepmind is niet het enige bedrijf dat aan technologie werkt om AI-gegenereerde content te herkennen. Zo ontwikkelde OpenAI een tool om door ChatGPT-geschreven teksten te herkennen.