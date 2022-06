Golden Earring-gitarist kan geen gitaar meer spelen door ALS: ‘Kan mijn vingers niet meer gebruiken’

Begin 2021 maakte Kooymans bekend dat hij lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Bij ALS-patiënten neemt de kracht in de spieren af en uiteindelijk raken ook de ademhalingsspieren verlamd. Er bestaat nog geen effectieve behandeling voor de aandoening.

De zanger vertelde op NPO Radio 5 over zijn gezondheid. “Hoe snel de ziekte zich ontwikkelt, weet niemand. Dat is het beroerde bij dit soort aandoeningen. Naar mijn eigen gevoel gaat het best snel.”

Kooymans’ mobiliteit moet er ook aan geloven. “Autorijden gaat nog een beetje, lopen gaat moeizaam en mijn vingers kan ik niet goed meer gebruiken. Gitaar spelen is er echt niet meer bij”, klonk het.

Maar de zanger en gitarist denkt er nog niet aan de muziek op te geven. “Ik wil nog iets met muziek doen, maar zal een nieuwe modus moeten vinden. Ik weet dat er voor gitaristen technische mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld met je ogen de computer te bedienen.”

Zijn ziekte betekende na 60 jaar spelen het einde van Golden Earring en ook zijn gelegenheidsband De Vreemde Kostgangers, met Henny Vrienten en Boudewijn de Groot, moest eraan geloven. Nog voor de dood van Vrienten had het drietal een plaat klaar, die nog niet is uitgebracht. Of die op de wereld afgevuurd zal worden, gaat mede afhangen van de familie van Henny. “Ik zou het zelf wel tof vinden als het gebeurt en ik denk wel dat het ervan komt”, aldus Kooymans.