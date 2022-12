‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo gaat viraal in Oekraïne, maar met een heel andere betekenis

Op TikTok gaat het liedje ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo op dit moment viraal in Oekraïne. Zo dansen en zingen enkele Oekraïense TikTokkers luidkeels mee op de muziek. De Nederlandse omroep NOS vroeg aan enkele Oekraïners hoe dat komt. “Goeiemorgen is inderdaad superpopulair hier. Mijn vriendin zingt het liedje elke dag”, getuigt een voorbijganger.

De verklaring? Het woord ‘goeiemorgen’ betekent voor de Oekraïners iets compleet anders dan de vrolijke begroeting in het Nederlands. “Goeiemorgen klinkt hier eigenlijk als een vies woord”, klinkt het. Voor de Oekraïners betekent “goei” (хуй /choej) immers zoiets als “fuck, lul, klote, kut”. Het is kortom een veelzijdig en vaak gebruikt vloek- en scheldwoord.

De Oekraïners gebruiken het lied nu om allerlei gevolgen van de oorlog te relativeren, zoals de stroomonderbrekingen waar ze als gevolg van de aanhoudende Russische aanvallen op de infrastructuur bijna elke dag hinder van ondervinden. Ondertussen ligt er in delen van Oekraïne sneeuw en is het er een pak kouder geworden. “We gebruiken het om mee te vloeken. Bijvoorbeeld als het licht uitvalt of wanneer we niet kunnen douchen omdat er geen water is. Dan schreeuwen we: ‘Goeiemorgen!’”

Op TikTok lopen mensen bijvoorbeeld in het donker rond met een kaars, terwijl ze ‘goeiemorgen, morgen’ zingen. In Oekraïne kampen de inwoners regelmatig met stroomonderbrekingen door Russische aanvallen. “We maken er grapjes over en proberen positief te blijven.”

Zo is de Vlaamse klassieker dus uitgegroeid tot een protestlied tegen de oorlog en tegen de Russen.

Eurovisiesongfestival

‘Goeiemorgen, morgen’ is oorspronkelijk een nummer van Nicole en Hugo. Initieel zouden zij het nummer dan ook brengen op het Eurovisiesongfestival in Dublin, in 1971. Maar Nicole werd een week voor het festival geveld door geelzucht, waardoor ze niet kon deelnemen. Omdat België het festival echter niet voorbij wou laten gaan, werden ze vervangen door het duo Lily Castel en Jacques Raymond. Daarmee behaalden ze de veertiende plaats. Toch werd het nummer een hit in Vlaanderen.

Ondanks het feit dat de meeste Europeanen destijds de versie van Lily Castel en Jacques Raymond te horen kregen, is het toch een versie van Nicole en Hugo die op dit moment viraal gaat op TikTok.