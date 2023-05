Giro voert opnieuw mondmaskerplicht in, daags na exit Evenepoel door corona

Er komt geen speciaal coronaprotocol in de Giro, maar enkele maatregelen worden wel aangescherpt na het vertrek van onder andere Remco Evenepoel gisteren en Filippo Ganna zaterdag. Dat bevestigt koersdirecteur Mauro Vegni bij La Gazzetta dello Sport. “Er komen geen restricties wat de werkmogelijkheden betreft, maar wie met de renners praat, moet een mondmasker dragen”, aldus Vegni.

Gevraagd of de organisatie sneller had moeten ingrijpen, hield Vegni het in de Italiaanse krant op “misschien wel”. Los daarvan vindt Vegni het nog altijd de verantwoordelijkheid van de ploegen om zelf te beslissen wat ze doen in het geval van een positieve test. “De medische staf van de teams heeft de verantwoordelijkheid om de toestand van de atleten te evalueren. Wat Evenepoel betreft: hij is jong, hij heeft een carrière voor zich, misschien wilden ze hem daarom beschermen.”