► Girmay wint tiende etappe in de Giro, maar krijgt tijdens podiumceremonie kurk in zijn oog

Bekijk hier het moment dat Girmay de fles ontkurkt:

Biniam Girmay heeft dinsdag geschiedenis geschreven. Hij won de tiende etappe in de Giro en is daarmee de eerste zwarte Afrikaan die een ritzege pakt in de Giro . “Ongelooflijk”, zei hij in het flashinterview. “Het team heeft me zo hard gesteund, het heeft heel de koers gecontroleerd. Ik heb geen woorden voor wat ze vandaag voor mij gerealiseerd hebben.”

Bij het vieren van die overwinning liep het wel even mis. De Eritreeër hing boven de overwinningsfles prosecco bij het ontkurken en kreeg de kurk in zijn oog. Volgens Eurosport kon hij niet zien uit zijn linkeroog en werd het zekere voor het onzekere genomen door zijn team Intermarché-Wanty-Gobert. Hij liep niet langs in de mixed zone voor interviews, maar stapte in de ambulance. Het nieuws werd nog niet bevestigd door zijn team.

Het is voor de 22-jarige Girmay zijn eerste overwinning in zijn eerste Grote Ronde. Eerder dit seizoen brak hij door met winst in Gent-Wevelgem. Na een tweede plaats in de openingsrit van de Giro eindigde hij ook al twee keer vierde en twee keer vijfde de voorbije dagen.