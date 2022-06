Ghislaine Maxwell krijgt 20 jaar cel voor ronselen van minderjarige meisjes voor misbruik door Jeffrey Epstein

Met de strafbeschikking komt een voorlopig einde aan een van de meest opzienbarende misbruikzaken sinds de opkomst van de #MeToo-beweging. De rechtszaak tegen de hoofdverdachte, multimiljonair en financier Jeffrey Epstein, ging nooit door doordat hij zichzelf in 2019 in zijn cel ophing. Maxwell speelde volgens velen ook een belangrijke rol in het misbruik, dus velen zien de zaak tegen haar als de afrekening met Epstein die zijn slachtoffers nooit kregen.

Maxwells advocaten beweerden daarom tijdens het hele proces dat hun cliënt onterecht verantwoordelijk werd gehouden voor de daden van een ander. Toch achtte de jury haar, na een wekenlange rechtszaak en vier dagen overleg, in december vorig jaar schuldig aan vijf misdaden, gepleegd tussen 1994 en 2004. In die periode ronselde ze minderjarige meisjes voor haar toenmalige vriend Epstein. Omdat een aantal van die misdaden overlapte bracht de rechter het aantal schuldigverklaringen in april terug van vijf naar drie.

Seksfeestjes op privé-eiland

Ze zou hen met complimentjes, winkeluitjes en cadeaus zoals lingerie hebben aangemoedigd Epstein massages te geven. Soms was Maxwell zelf aanwezig bij die massages, die steevast uitliepen op seks. De meisjes zeggen daar enkele honderden dollars voor te hebben gekregen. Ook zou Maxwell meisjes hebben geronseld voor Epsteins beruchte seksfeestjes op zijn privé-eiland bij de Maagdeneilanden, en in zijn woningen in New York en Florida. De jongste vrouw die met beschuldigingen tegen Epstein naar voren kwam, was ten tijde van het misbruik pas 14 jaar.

Virginia Giuffre, een van de slachtoffers, die onlangs schikte in haar aanklacht van seksueel misbruik tegen de Britse prins Andrew, richtte zich in haar verklaring voor de rechtbank rechtstreeks tot Maxwell: ‘Je opende de deuren naar de hel. Maar Ghislaine, ik wil dat je weet dat hoewel je hebt geprobeerd me te breken, je daar niet in bent geslaagd.’ Een ander slachtoffer, Annie Farmer, schrijft dat ‘de giftige combinatie van seksuele blootstelling en uitbuiting, verwarring, naïviteit en schuldgevoel leidden tot grote schaamte’. De anonieme ‘Kate’ beschrijft omgang met Maxwell als ‘een achtbaanrit, bedoeld om mij als kwetsbaar jong meisje te desoriënteren en machteloos te maken’.

Maxwell noemde haar ex-vriend Epstein op de zitting een ‘manipulatieve, sluwe en controlerende man’, die iedereen om hem heen voor de gek hield. Ze zei ook ‘spijt’ te hebben van de pijn die zijn slachtoffers moesten doorstaan. ‘Het is de grootste spijt van mijn leven dat ik Jeffrey Epstein ooit heb ontmoet’, aldus Maxwell. Haar advocaten lieten eerder al weten in hoger beroep te gaan.