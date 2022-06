Gezondheidsraad Nederland waarschuwt: mogelijk vaker leukemie bij buurtbewoners hoogspanningslijn

Harde bewijzen over de gezondheidsrisico’s van hoogspanningslijnen zijn er volgens een woordvoerder echter niet. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen en hoogspanningslocaties zoals transformatorhuisjes.

De raad onderzocht ook de blootstelling aan magnetische velden bij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, waar de blootstellingsniveaus hoger kunnen zijn dan in een woonomgeving. “In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker”, constateert de Gezondheidsraad.

Omdat niet duidelijk is vanaf welk niveau het risico mogelijk verhoogd is, adviseert de Nederlandse instelling om “de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden”. Ook adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar magnetische velden, mede omdat door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen.

In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische velden in de woonomgeving te beperken. “Recent wetenschappelijk onderzoek geeft een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen”, stelt de Gezondheidsraad.

Ventilus

In eigen land loopt er al langer een discussie rond het Ventilusproject, een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshore-windenergie aan land moet krijgen. Dat project stuit al jaren op protest in een aantal West-Vlaamse gemeenten omdat Ventilus deels verloopt via bestaande hoogspanningslijnen, maar ook kilometers aan nieuwe bovengrondse lijnen, parallel met de E403, omvat. Omwonenden vrezen voor negatieve effecten op hun gezondheid.

De burgemeesters van de betrokken gemeenten en een aantal actiegroepen ijveren ervoor de leidingen ondergronds te trekken. Maar dat is volgens de aangestelde intendant, Guy Vloebergh, dan weer zo goed als onmogelijk.