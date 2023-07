Gezin van vijf komt om bij ongeval op snelweg in Doornik nadat bestuurder controle over het stuur verliest

De hulpdiensten bevestigen de informatie, maar kunnen er niets meer over kwijt. Volgens burgemeester Paul-Olivier Delannois zou de bestuurder door een onbekende reden de controle over het stuur verloren hebben en vatte het voertuig vuur. Het voertuig ging uit de bocht aan het einde van de A17-snelweg, aan de wisselaar met de E42. De wagen reed in de richting van Doornik. Het voertuig raakte twee bermen, kwam tegen bomen tot stilstand en vatte vuur, aldus nieuwssite Sudinfo.

Verder heeft de burgemeester aan VTM Nieuws bevestigd dat alle vijf de slachtoffers deel uitmaakten van hetzelfde gezin. Het gaat om twee veertigers en hun drie kinderen tussen 15 en 20 jaar. Het gezin kwam uit Doornik en was op terugweg van een korte vakantie aan de Belgische kust. De man, Vincent Messiaen, was er een gerespecteerd tandarts met een eigen praktijk. Zijn vrouw werkte er als assistent.

De hulpdiensten werden rond 1.40 uur verwittigd voor een brand in het struikgewas langs de snelweg. “Onderweg kregen we een tweede melding over een brandend voertuig aan de afrit nabij de industriezone. We hebben meteen een autopomp, een tankwagen, een commandovoertuig, een ambulance en de mug ingezet”, aldus brandweerluitenant Patrick Ratte van hulpverleningszone Wallonie Picarde.

Volgens burgemeester Delannois verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig, mogelijk omdat hij te snel reed of in slaap viel, maar dat moet het onderzoek uitwijzen. Er waren in elk geval geen remsporen te zien op de plaats van de feiten. De BMW raakte een reling aan de rechterkant van de weg, botste vervolgens tegen een tweede reling aan en werd in de berm geslingerd.

De rijbaan was na het ongeval lange tijd afgesloten voor verkeer. Er werd een omleiding ingesteld. Rond 7 uur was de interventie op de snelweg achter de rug.