Gezelschap Jan Fabre voldeed afgelopen jaren aan subsidievoorwaarden

Vlaanderen ziet geen reden om de subsidies aan Troubleyn, het dansgezelschap van kunstenaar Jan Fabre, voor de afgelopen jaren in te houden of terug te vorderen. Dat bleek uit het antwoord van cultuurminister Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Katia Segers (Vooruit) in het Vlaams Parlement. Er is wel een negatief subsidieadvies voor de komende jaren.