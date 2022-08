Geweld in Antwerpen laait opnieuw op: ‘Onrust in drugsmilieu nadat partijen drugs zijn kwijtgeraakt’

Het slachtoffer van de schietpartij is Abdelhalim L., een werknemer van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Enkele van zijn familieleden waren vroeger al betrokken bij criminele feiten. Zijn broer Abderrahim schoot in 2013 in de Guldensporenstraat in Borgerhout op Yassine S. die hem al wekenlang zou hebben bedreigd. Dat schietincident werd toen gelinkt aan het drugsmilieu. Abdelhalim L. is dinsdagavond in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gebracht voor verder onderzoek. De interne bloedingen werden gestopt, waarop zijn toestand verbeterde.

Eerder bevestigde Wouter Bruyns van de Antwerpse politie dat er rond 22 uur een schietpartij plaatsvond op het kruispunt van de Lageweg met de Emiel Vloorstraat. “Een 27-jarige bewoner werd aan zijn woning zwaar gewond aangetroffen. Hij is met een ambulance en een spoedarts naar het ziekenhuis overgebracht.” Over het motief of de omstandigheden is verder niets bekend. Het parket van Antwerpen is een onderzoek naar moordpoging gestart en heeft inmiddels een onderzoeksrechter aangesteld.

Onderzoek naar moord

Het parket heeft ook een onderzoeksrechter gevorderd voor moord na het overlijden van een 46-jarige man uit Lier. Politie Antwerpen ontving maandagavond bericht dat iemand schoten gehoord zou hebben aan de Bredastraat in Antwerpen. Tien minuten later volgde een melding dat een persoon op het De Coninckplein was neergestoken. Mogelijk kunnen de twee feiten aan elkaar gelinkt worden, zegt het parket in een verklaring. Op camerabeelden bleek dat het om een automobilist ging die op het De Coninckplein was uitgestapt, verder strompelde en in elkaar zakte. Het 46-jarige slachtoffer uit Lier is bezweken aan zijn verwondingen. Een 34-jarige man is inmiddels gearresteerd.

Deze zomer zijn drugsgerelateerde incidenten in Antwerpen aan de orde van de dag. Vorige week woensdagnacht werd Borgerhout opgeschrikt door een explosie. Een gevel aan een woning in de Ledeganckstraat raakte zwaar beschadigd. Begin augustus vonden in de stad twee explosies plaats in dezelfde nacht. Volgens criminoloog Charlotte Colman zijn de recente incidenten onder andere gerelateerd aan partijen drugs die zijn kwijtgeraakt. Het is daardoor onrustig in het Antwerpse drugscircuit. In buurten waar bekende families wonen, vinden afrekeningen plaats en de rivaliteit in de drugswereld is groot.

In 2022 zijn een 25-tal incidenten te linken aan de georganiseerde drugscriminaliteit, stelde Kristof Aerts, woordvoerder van het parket Antwerpen eerder deze maand.