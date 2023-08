Gewapende man valt Zweeds consulaat in Turkse stad Izmir aan, lokale medewerker in levensgevaar

Lokale autoriteiten melden dat de man tegen 13 uur ‘s middags een vrouw aanviel op de boulevard voor het consulaat. Naar verluidt werkt de vrouw daar als secretaresse. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een grootschalig onderzoek gestart.

Het is nog niet duidelijk of de aanval verband houdt met de recente koranverbrandingen in Zweden. De burgemeester van Izmir schrijft in een verklaring dat de gearresteerde man, aangeduid bij zijn initialen Z.O., ‘verstandelijk beperkt’ is. Volgens niet geverifieerde berichten gaat het om een Syrische man wiens visumaanvraag door het consulaat is geweigerd.

Een reeks koranverbrandingen in Zweden en Denemarken heeft voor flinke spanningen gezorgd met verschillende islamitische landen, waaronder Turkije. Voor veel moslims is het verbranden van het heilige boek een ernstige belediging. Afgelopen donderdag staken woedende betogers de Zweedse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad in brand.

De Zweedse overheid maakt zich naar aanleiding van dergelijke incidenten zorgen over de nationale veiligheid. Volgens premier Ulf Kristersson kampt het land zelfs met “de lastigste veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog”. Dinsdag kondigde hij aan dat de grenscontroles worden aangescherpt.