Gewapende man gearresteerd na mislukte overval op wisselkantoor

“Twee personen wilden deze ochtend een overval met geweld plegen op een kantoor van Western Union”, bevestigt Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Brussel Zuid. “Eén persoon ontsnapte daarbij, maar kon later opgepakt worden. Zijn kompaan zat nog alleen in het gebouw. Hij had zich met een wapen verschuild in de kelder.” De man kon gearresteerd worden na onderhandelingen met de speciale eenheden. Dat gebeurde zonder incidenten, bevestigt het parket.

“Ik wilde rond 10 uur naar mijn kleinkinderen in de Fortstraat” zegt buurtbewoonster Mounira. “Maar ik mocht de straat niet in. Beide jongens, een tweeling van 16 jaar, zitten nu vast in het appartement. Ze zijn alleen en mogen er niet uit. “Ik had gezegd dat ze binnen moesten blijven en van het gevaar wegblijven.”

Voorlopig blijft de veiligheidsperimeter ingesteld.