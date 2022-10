Gevonden resten in Peru zijn dan toch van vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe

“Het provinciaal parket heeft bevestigd dat de skeletresten die in de bedding van de Colca-rivier, in Huambo (regio Arequipa, zuidoost Peru) zijn gevonden, toebehoren aan de Belgische toerist Natacha de Crombrugghe”, aldus het Peruaanse openbaar ministerie in een verklaring. Het lichaam, dat op 21 september werd gevonden, werd geïdentificeerd “dankzij een DNA-test op de familieleden van het slachtoffer”, aldus het openbaar ministerie.

De ouders van de vrouw bevestigen het trieste nieuws donderdagnacht in een korte mededeling. “We hebben net de resultaten van de DNA-tests ontvangen en het gaat om onze dochter”, zeggen ze. “De politie onderzoekt nog steeds of Natacha per ongeluk in de rivier is gevallen tijdens een trekking in de Colca Canyon op 24 januari of dat het om moord gaat. Meer weten we op dit moment niet.”

Schedel en skelet

Het stoffelijk overschot, bestaande uit een schedel en een volledig skelet, werd eind september aangetroffen in de regio waar de Belgische vrouw verdween. De resten werden voor verder onderzoek overgebracht naar de stad Arequipa en blijken nu dus wel degelijk die van de jonge Belgische te zijn.

De 28-jarige Natacha uit Brussel verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen zou zijn vertrokken voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.