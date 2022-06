Gevonden lichaam is wel degelijk van vermiste Gino (9)

De politie zei eerder al er ernstig rekening mee te houden dat het gevonden lichaam van de vermiste jongen was. Gino werd sinds woensdagavond vermist. Een dag later verstuurde de politie een waarschuwingsbericht om aandacht te vragen voor de vermissing.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 22-jarige man uit Geleen in zijn woning aangehouden. Hij was vrijdag in beeld gekomen als verdachte, zei de politie. Op zijn aanwijzing is Gino gevonden. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt volgende week voorgeleid. Politie en justitie gaan daarom ook niet in op verdere vragen, aldus Henk van der Meijden, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Nederlands Limburg.

Wel werd aangegeven dat er twee plaatsen zijn waar onderzoek wordt gedaan: de woning van de verdachte en de plaats waar het lichaam van de jongen is gevonden.

Speelveldje

De jongen verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade, nadat hij nog even was gaan voetballen op een speelplek nabij het huis van zijn 32-jarige zus, bij wie hij logeerde. Ten tijde van de verdwijning van Gino waren volgens de politie een man en drie kinderen op het speelveldje aan het voetballen.

Volgens de regionale omroep L1 woonde Gino bij zijn moeder in Maastricht, maar omdat zij ziek is, verbleef de jongen bij zijn zus. Zijn zus zou binnenkort de voogdij over Gino krijgen.