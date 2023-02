Gevonden lichaam in Nete geïdentificeerd als fietser Imane (25), die vorige maand in Zenne belandde

Weken nadat de 25-jarige Imane K. uit Eppegem met haar fiets in de Zenne viel, krijgt de familie antwoorden. Gisteren werd in het kanaal van de Nete een lichaam gevonden in de schroef van een schip. Het was op dat moment niet mogelijk om over te gaan tot identificatie door de staat van het lichaam. Na onderzoek van het parket van Antwerpen kan men nu met zekerheid zeggen dat het om Imane gaat.

“Een wetsdokter van het parket van Antwerpen heeft gisteren nog een schouwing gedaan op het lichaam. Daarbij werd vastgesteld dat het lichaam dat van de 25-jarige fietsster is uit Eppegem. De familie werd donderdagavond meteen op de hoogte gebracht”, zegt Remue.

Onvoorspelbaar

Twee getuigen zagen Imane K.in de nacht van 28 op 29 januari omstreeks 1 uur met haar fiets aan het jaagpad in Eppegem in de Zenne vallen. De hele verdere nacht en zondag werd daarop naar de vrouw gezocht, zonder succes. Haar fiets werd eerder al teruggevonden in de Zenne.

Het ongeval leidde de voorbije weken ook tot felle kritiek op de situatie langs het jaagpad. Mogelijk komen er extra veiligheidsmaatregelen om fietsers en wandelaars te beschermen.

Het lichaam zal nu vrijgegeven worden zodat de familie afscheid kan nemen. “Het is belangrijk dat er na weken zoeken eindelijk een antwoord is gekomen. We hadden er rekening mee gehouden dat de vrouw nooit gevonden zou worden aangezien water zeer onvoorspelbaar is. Dat hadden we op voorhand besproken met de familie. Maar gelukkig hebben wij deze keer wel antwoorden kunnen geven”, besluit Remue.