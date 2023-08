▶ Gevangenen filmen rattenplaag in gevangenis van Sint-Gillis: ‘Sommige exemplaren zijn zo groot als een bever’

Bekijk de beelden die door de gevangenen gemaakt werden

De, weliswaar verboden, beelden werden door gedetineerden uit de gevangenis van Sint-Gillis gedeeld via sociale media. “De gevangenis is een echt rattennest”, getuigen enkele gevangen anoniem aan onze collega’s van ‘La Capitale’. “Sommige exemplaren zijn bijna zo groot als een bever. Ze leven van de afvalresten, en planten zich enorm snel voort. We kunnen onze ramen niet meer openen uit angst dat het ongedierte, dat ziektes met zich meebrengt, in onze cellen binnendringt. De ratten kruipen namelijk omhoog langs de muren. Het is onmenselijk dat we in zo’n omstandigheden moeten leven.”

Eddy De Smedt, Federaal secretaris bij de VSOA Gevangeniswezen, is op de hoogte van de situatie. “Vanuit de vakbond kunnen we enkel maar gelukkig zijn dat de ratten nog niet zijn doorgedrongen tot de plekken waar het eten bewaard wordt. Het gaat trouwens niet enkel over ratten, ook muizen en ander ongedierte zorgen er voor overlast. De overheid heeft al enkele maatregelen getroffen. Zo zijn er netten voor de ramen van de gedetineerden geplaatst, zodat etensresten moeilijker naar buiten te gooien zijn.” Valérie Callebaut, woordvoerder voor het gevangeniswezen, geeft ook mee dat er een externe verdelgingsfirma wordt ingezet, en dat de ramen van de cellen minder ver kunnen openen zodat de ratten niet naar binnen kunnen.

Oude infrastructuur

“Maar iedereen beseft dat de gevangenis van Sint-Gillis al heel oud is, en de sluiting ervan voorzien was”, gaat De Smedt verder. “Door de verouderde infrastructuur zijn er heel wat verborgen hoekjes en scheuren waar de ratten zich makkelijk kunnen voortplanten. Wegens de overbevolking van de gevangenispopulatie besliste de overheid om ze toch langer open te houden, tot eind 2024. Het aantal gedetineerden blijft ondertussen oplopen. Momenteel zitten ongeveer 11.000 mensen in de cel in ons land, wat het niet eenvoudig maakt om ze allemaal een bed te geven. Daarnaast is er een personeelstekort in de nieuwe gevangenis in Haren. Die combinatie zorgt ervoor dat de verhuis van de gevangenen van Sint-Gillis naar Haren, slechts met mondjesmaat verloopt.”

Dat bevestigt ook Callebaut. “Momenteel verblijven er zo’n 500 gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis. Het is voorzien dat op lange termijn alle gevangenen naar de nieuwe gevangenis in Haren worden overgebracht. Die verhuis verloopt in meerdere fases. Hoeveel mensen kunnen verhuizen, hangt samen met de capaciteit in Haren. En de verhoging van die capaciteit hangt weer af van het aantal inzetbare personeelsleden.” Voorlopig is het dus nog onduidelijk wanneer alle gevangenen een nieuwe plek in Haren zullen krijgen.